Петропавловск-Камчатский, 23 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Население Камчатки пожертвовало для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик порядка 12 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в краевом правительстве.

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В сборе средств приняли участие 126 рабочих коллективов, 33 юридических лица и 461 физическое лицо.

По состоянию на 23 августа на счете благотворительной организации осталось почти 5 млн. рублей. Принято решение обустроить в Петропавловске-Камчатском пункт временного размещения для беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, беженцы из бывшей УССР не могут прокормить свои семьи и существуют на грани нищеты в Швеции. Об этом 22 августа рассказывается в репортаже шведского телеканала TV4.