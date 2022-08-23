Саратов, 23 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Должность главы Саратова 23 августа стала вакантной после того, как Михаил Исаев сложил полномочия. Исполнять обязанности мэра будет Лада Мокроусова, сообщил врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

t. me/busargin_r/3738 Исполняющая обязанности главы Саратова Лада Мокроусова

До назначения Мокроусова возглавляла Ленинский район Саратова. Бусаргин поставил перед новым руководителем муниципального образования основные задачи на ближайшее время — подготовка к зиме, благоустройство, ремонт дорог, готовность образовательных учреждений к старту нового учебного года, реализация государственных программ.

Со своей стороны врио губернатора пообещал оказывать и. о. главы областного центра всестороннюю поддержку.

Мокроусова заявила, что постарается оправдать доверие и сохранить заданный темп реализации планов и проектов.

ИА REGNUM ранее передавало, бывший глава города Саратова Михаил Исаев занимал пост мэра с 2017 года. В сентябрьских выборах он поборется за депутатское кресло в областной думе.

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