В Саратове назначен исполняющий обязанности мэра
Саратов, 23 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Должность главы Саратова 23 августа стала вакантной после того, как Михаил Исаев сложил полномочия. Исполнять обязанности мэра будет Лада Мокроусова, сообщил врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.
До назначения Мокроусова возглавляла Ленинский район Саратова. Бусаргин поставил перед новым руководителем муниципального образования основные задачи на ближайшее время — подготовка к зиме, благоустройство, ремонт дорог, готовность образовательных учреждений к старту нового учебного года, реализация государственных программ.
Со своей стороны врио губернатора пообещал оказывать и. о. главы областного центра всестороннюю поддержку.
Мокроусова заявила, что постарается оправдать доверие и сохранить заданный темп реализации планов и проектов.
ИА REGNUM ранее передавало, бывший глава города Саратова Михаил Исаев занимал пост мэра с 2017 года. В сентябрьских выборах он поборется за депутатское кресло в областной думе.
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