Уфа, 23 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. 9679 человек, в том числе 3313 детей, пострадали от присасывания клещей в 2022 году в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

John Tann Клещ

Сообщается, в регионе число пострадавших от присасывания клещей превысило среднемноголетние значения на 9,8%.

Отмечается, что в Башкирии обработано против клещей 4184,6 га. С начала года от клещевого энцефалита привито свыше 30 тысяч человек, при этом планируется привить 36 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в прокуратуру Башкирии переданы материалы о фиктивных обработках от клещей. Согласно данным на 15 августа в медучреждения Башкирии обратились 9556 человек, включая 3234 ребёнка.