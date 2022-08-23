Тула, 23 августа, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Кубок губернатора Тульской области по хоккею стартовал в Туле 22 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы Тульской области Кубок губернатора Тульской области по хоккею

В церемонии открытия турнира приняли участие губернатор Алексей Дюмин, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Харламова Илья Ковальчук, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк, председатель федерации хоккея Тульской области Александр Шамсутдинов.

Илья Ковальчук и Павел Дацюк провели мастер-класс для 40 детей из числа воспитанников четырех региональных команд, а также сфотографировались с юными хоккеистами.

Кубок губернатора Тульской области будет проходить до 26 августа в Туле и в Новомосковске. Участниками Кубка стали восемь сильнейших команд Молодежной хоккейной лиги. До 24 августа будут проводиться отборочные турниры, 25 и 26 августа состоятся полуфиналы, а финальная игра назначена на 26 августа.