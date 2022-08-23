Будапешт, 23 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Ошибочный прогноз погоды в Венгрии вызвал скандал, который привел к увольнению двоих ведущих синоптиков страны — начальника и заместителя начальника венгерской национальной метеослужбы Корнелию Радикс и Дьюлу Хорвата. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Увольнение

20 августа страна праздновала День Святого Стефана и вечером в центре Будапешта должен был пройти салют. За семь часов до запланированного запуска фейерверков власти отложили мероприятие, сославшись на предупреждение о сильном дожде.

Однако ливень изменил свое направление и вместо столицы обрушился на восточные регионы Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года с поста руководителя Национального комитета Туркмении по гидрометеорологии за «серьезные недостатки в работе» был уволен Батыр Халлыев.

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