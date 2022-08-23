Ульяновский губернатор назвал предварительную причину ДТП с 16 погибшими
Ульяновск, 23 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области у водителя фуры, которая стала участником ДТП с 16 погибшими, мог случиться сердечный приступ. Пока «это проверяется, но предварительные данные такие». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 23 августа губернатор Алексей Русских, открывая заседание штаба по комплексному развитию региона.
Глава региона начал заседание с минуты молчания в память о 16-ти погибших в ДТП в Николаевском районе (14 жителей Киргизии и двух граждан России). Он назвал данную аварию «страшной трагедией», выразив «слова глубокого и искреннего соболезнования» родным и близким погибших.
Алексей Русских добавил, что трое пострадавших остаются «в тяжёлом состоянии»:
Губернатор также обратил внимание на то, что «это не первое страшное ДТП с участием фур»:
С просьбой провести подобный месячник Алексей Русских обратился к ГИБДД и минтрансу Ульяновской области:
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Как сообщало ИА REGNUM , СКР возбудил уголовное дело по факту аварии, которая произошла 21 августа около 14:00 на федеральной трассе М-5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области. Предварительно полиция установила, что на ремонтируемом дорожном участке водитель большегруза не затормозил заблаговременно и наехал на микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении. В результате микроавтобус, перевозивший жителей Киргизии, зажало между двумя фурами. На месте ДТП погибли 16 человек, ещё трое пострадали.