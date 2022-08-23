Ульяновск, 23 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области у водителя фуры, которая стала участником ДТП с 16 погибшими, мог случиться сердечный приступ. Пока «это проверяется, но предварительные данные такие». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 23 августа губернатор Алексей Русских, открывая заседание штаба по комплексному развитию региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Глава региона начал заседание с минуты молчания в память о 16-ти погибших в ДТП в Николаевском районе (14 жителей Киргизии и двух граждан России). Он назвал данную аварию «страшной трагедией», выразив «слова глубокого и искреннего соболезнования» родным и близким погибших.

Алексей Русских добавил, что трое пострадавших остаются «в тяжёлом состоянии»:

«За их жизни борются наши врачи. По предварительным данным, динамика у всех положительная».

Губернатор также обратил внимание на то, что «это не первое страшное ДТП с участием фур»:

«Многотонные машины по разным причинам выходят из-под контроля. И здесь, кроме соблюдения мер дорожной безопасности, установки камер и отбойников, необходимо продумать меры реализации контроля за состоянием здоровья водителей автомобилей и базовых требований к транспортным средствам».

С просьбой провести подобный месячник Алексей Русских обратился к ГИБДД и минтрансу Ульяновской области:

«Прошу вас совместно с министерством транспорта региона продумать возможность проведения подобного месячника в самое ближайшее время, потому что, по некоторым данным, есть информация, что у водителя фуры случился сердечный приступ, он уже не был живым. Это проверяется, но предварительные данные такие».

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Как сообщало ИА REGNUM , СКР возбудил уголовное дело по факту аварии, которая произошла 21 августа около 14:00 на федеральной трассе М-5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области. Предварительно полиция установила, что на ремонтируемом дорожном участке водитель большегруза не затормозил заблаговременно и наехал на микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении. В результате микроавтобус, перевозивший жителей Киргизии, зажало между двумя фурами. На месте ДТП погибли 16 человек, ещё трое пострадали.