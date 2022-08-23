23 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Европе сравнили весенние прогнозы об обрушении экономики России из-за санкций и реальные данные. Как оказалось, реальность сильно отличается от западной пропаганды.

Владимир Бадмаев, , 10:03 — REGNUM Еврокомиссия фактически признала провал санкционной политики, сравнив весенние прогнозы о последствиях санкций для России и реальные данные. Известный политик и журналист Джильберто Тромбетта охарактеризовал доклад как «реальность против пропаганды», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пояс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно документу, к примеру, российский экспорт должен был упасть на 30,9%, но в реальности вырос на 37,2%. Торговый баланс России из-за санкций должен был снизиться на 21,3%, однако увеличился на 261,8%.

«По их (ЕС и США) мнению, государство, полное сырья, со смешным соотношением ВВП и долга, преимущественно внутреннего, которое продолжало вести бизнес с подавляющим большинством стран мира (кроме Атлантического блока, который лицемерно называет себя «международным сообществом»), должно было обрушиться из-за санкций, которые весят меньше 3% ВВП. Но правда, как обычно, отличается от пропаганды», — пишет Тромбетта.

В результате санкционной войны реальными пострадавшими, по его словам, стали европейские страны, прежде всего Италия и Германия. Рост цен на энергоресурсы, потеря российского рынка и так далее подрывают европейскую экономику, ввергая её в рецессию.

Темпы инфляции в странах еврозоны бьют все рекорды (8,9% в Италии), в связи с чем Европейский центробанк не исключают рецессии. По словам члена правления банка Изабель Шнабель, повышение процентной ставки в июле не оказало желаемого эффекта на уровень инфляции. Всё это предопределяет крайне пессимистичные настроения среди простых итальянцев.

«Любой предприниматель в реальном секторе понимает, что мы уже находимся в рецессии», — прокомментировал Якопо А.

Палаццо Кох — штаб-квартира Банка Итали Mister No

«Проблема ещё в том, что наши зарплаты годами не росли», — вставил Марио В.

«Расходы выросли процентов на 30. По крайней мере, в известных супермаркетах, где много клиентов. Ни о каких 8,9% речи не идёт. Если это не спекуляции, то что это такое?» — возмущается Паоло Ф.

Большинство пользователей соцсетей обвиняет в происходящем проамериканскую политику правительства Марио Драги, которое активно поддержало антироссийские санкции.

«Странно, вроде мы выигрываем войну против России, у нас рядом Америка, и мы все в Европе объединились… что могло пойти не так?» — прокомментировал Витторио Л.

«Может, нам ещё какие-нибудь санкции ввести против России. Вдруг это поможет?» — издевается Бомбо Л.

«Это доказательство того, что санкции против России работают отлично! Скоро они будут на коленях», — поддержал Витторио П.

«Не переживайте, скоро мы начнём такую же войну против Китая, тогда наш ВВП вырастет на 30%», — заключил Лука У.