Петухово, Курганская область, 23 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Курганской области на российско–казахстанском участке государственной границы РФ в автомобильном пункте пропуска Петухово выявлены нарушения при ввозе 100 тонн свежего перца. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по курганской и Челябинской областей.

Перец

Груз следовал из Киргизии и Казахстана в Новосибирск, Красноярск, Новороссийск. Перцы перевозились навалом и в мешках, на которых не было маркировки, указывающей на их происхождение. Это является нарушением для подкарантинной продукции на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза.

В отношении грузоперевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции»). Машины возвращены на сопредельную территорию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2022 года Киргизия наторговала с другими странами-членами Евразийского экономического союза на $2 млрд (120,9 млрд рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года товарооборот вырос на 34%. На долю России приходится 70% данного товарооборота.