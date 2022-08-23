Москва, 23 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России разместила на сайте архивные документы управления НКВД СССР по Сталинградской области о бомбардировках немецко-фашистскими захватчиками мирного города.

Архивное фото Расстрелянные нацистами мирные жители

«В июле 1942 года началась Сталинградская битва, которая продлилась 200 дней и стала самым кровопролитным сражением Великой Отечественной войны. Наступление на Сталинград гитлеровских войск и их венгерских, румынских и итальянских союзников сопровождалось невиданными до этого бомбардировками мирного городского населения. Только за один день — 23 августа 1942 года — самолеты люфтваффе совершили более 2 тыс. боевых вылетов, разрушив половину города. Погибли более 40 тыс. жителей», — говорится в справке к документу.

Документы содержат общую информацию о периодичности и результатах налетов немецкой авиации летом и осенью 1942 года. Также указано время налетов, количество сброшенных бомб, число погибших и раненых. Материалы опубликованы в целях сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения Советского Союза, уточнили в ведомстве.