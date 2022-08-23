Фрегат Тихоокеанского флота уничтожил «вражескую» подлодку в Японском море
Владивосток, 23 августа, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника прошли в Японском море с участием фрегата «Маршал Шапошников» и двух вертолётов морской авиации. Об этом сообщает 23 августа пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
По условиям учения, разведке стало известно о неопознанной подводной лодке вблизи залива Петра Великого. Экипаж фрегата выполнил переход в назначенный район и занялся поиском объекта.
Субмарину с помощью гидроакустических станций нашли экипажи двух палубных вертолётов Ка-27. На фрегате привели в готовность противолодочное оружие и поразили подлодку условного противника глубинными бомбами из реактивно-бомбомётной установки РБУ-6000.
Учения прошли по плану в рамках боевой подготовки флота.
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