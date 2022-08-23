* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 23 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В соцсетях

Facebook* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Член Совета улемов правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что, как и в Китае, Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен быть заблокирован в Афганистане.

По сообщению информационного агентства «Шафакна», маулави Ахтар Мохаммад Зафарани, депутат Совета улемов правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавил, что на деньги, которые молодые люди тратят на Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), им следует покупать «лук и картошку» для дома.

Следует отметить, что Аманулла Галиб, бывший глава афганской государственной электроэнергетической компании «Баршна», также обратился к правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой заблокировать Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).