Москва, , 09:28 — REGNUM В официальном телеграм-канале Госдумы опубликована памятка для родителей школьников, в которой рассказывается о том, нужно ли сдавать деньги на ремонт, охрану и другие нужды школы и куда жаловаться на поборы.

1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

Так, руководство школ и учителя не вправе требовать или даже просить какой-либо финансовой поддержки на содержание школ и обеспечение образовательного процесса.

«К этому относится, например, оплата ремонта, покупка мебели или просьба сдать на охрану. Согласно ст. 9 Закона «Об образовании», обязательства по содержанию школ несут целиком муниципалитеты и государственные органы власти», — отметили в телеграм-канале Госдумы.

Кроме того, родители не должны покупать лыжи ребенку для занятий физкультурой. В государственных и муниципальных школах их должны предоставлять бесплатно. Аналогичная ситуация с учебниками. Родители могут по своему усмотрению приобрести лишь дополнительные материалы.

Жаловаться на поборы нужно руководству школы или ее учредителю, а далее в прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Минпросвещения, депутатам любого уровня или в крайнем случае — в суд.

«На практике такие нарушения часто устраняются уже при первой жалобе, поскольку в законе достаточно ясно прописаны эти нормы», — пояснили в нижней палате парламента.

Там отметили, что платными в школе могут быть только услуги, выходящие за пределы федеральных государственных образовательных стандартов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму был внесен законопроект депутатов думской фракции СРЗП, предлагающий ввести в России ежегодные выплаты семьям школьников и студентов очных отделений колледжей и вузов.

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