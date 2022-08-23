Москва, , 09:27 — REGNUM Отобрано 48 регионов России для получения грантовой поддержки проектов в сфере туризме в 2023 году. Регионы получат 5,3 млрд рублей, это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, сообщили в своём Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

Турист TheDigitalWay

В частности 44 субъекта РФ получат 3,1 млрд рублей на 375 проектов по созданию и развитию пляжных зон на берегах моря, рек или озер, на создание и развитие природных маршрутов.

Ещё 10 регионов России получат 700 млн рублей на создание кемпингов и автокемпингов. Одобрено порядка 150 проектов в сфере туризма.

Более 500 проектов планируется финансировать в 21 регионе. Они получат гранты в размере 1,55 млрд рублей на приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, на составление новых туристических маршрутов, включая маркировку и навигацию.

ИА REGNUM ранее сообщало, в регионах России с 22 марта 2022 года стартовал сбор заявок на три новые грантовые программы.

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