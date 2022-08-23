Владивосток, , 09:27 — REGNUM Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) при поддержке двух вертолётов Ка-27ПЛ морской авиации отработал в акватории Японского моря поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

«Маршал Шапошников» Министерство обороны Российской Федерации

Согласно легенде учений, были получены разведданные, свидетельствующие о возможном нахождении вблизи залива Петра Великого неопознанной, предположительно «вражеской» подводной лодки. Фрегат «Маршал Шапошников» выполнил переход в назначенный район, где «с применением штатных средств и двух палубных вертолётов Ка-27 противолодочной модификации» осуществил комплексный поиск субмарины.

пресс-служба ТОФ «В результате поиска вертолётами с применением гидроакустических станций удалось быстро обнаружить подводный объект и осуществить контроль за его перемещением. Боевые расчёты фрегата… привели противолодочное оружие в готовность к применению и условно отработали уничтожение подводного «нарушителя» глубинными бомбами из реактивно-бомбомётной установки РБУ-6000».

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном флоте начались плановое учение с группировкой разнородных ударных сил по разрешению кризисных ситуаций в Арктике.

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