Владивосток, 23 августа 2022, 09:27 — REGNUM Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) при поддержке двух вертолётов Ка-27ПЛ морской авиации отработал в акватории Японского моря поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.
Согласно легенде учений, были получены разведданные, свидетельствующие о возможном нахождении вблизи залива Петра Великого неопознанной, предположительно «вражеской» подводной лодки. Фрегат «Маршал Шапошников» выполнил переход в назначенный район, где «с применением штатных средств и двух палубных вертолётов Ка-27 противолодочной модификации» осуществил комплексный поиск субмарины.
Как сообщало ИА REGNUM, на Северном флоте начались плановое учение с группировкой разнородных ударных сил по разрешению кризисных ситуаций в Арктике.
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