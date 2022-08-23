Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что действия швейцарского банка в отношении олигарха Бидзины Иванишвили явлется рэкетом, сообщает 22 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, это рэкет, может быть, даже больше, чем рэкет. Человек годами держал эти средства в определенном банке и обычно без каких-либо препятствий умудрялся перевести эти деньги, использовать их по мере необходимости. В один прекрасный день было принято это совершенно незаконное решение остановить средства, без каких-либо объяснений, что вызывает очень большие вопросы», — сказал Каладзе.

Напомним, что швейцарский банк Credit Suisse заблокировал счета Иванишвили, чем лишил его возможности распоряжаться значительными финансовыми средствами