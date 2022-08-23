Тбилиси, 23 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что действия швейцарского банка в отношении олигарха Бидзины Иванишвили явлется рэкетом, сообщает 22 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«Конечно, это рэкет, может быть, даже больше, чем рэкет. Человек годами держал эти средства в определенном банке и обычно без каких-либо препятствий умудрялся перевести эти деньги, использовать их по мере необходимости. В один прекрасный день было принято это совершенно незаконное решение остановить средства, без каких-либо объяснений, что вызывает очень большие вопросы», — сказал Каладзе.

Напомним, что швейцарский банк Credit Suisse заблокировал счета Иванишвили, чем лишил его возможности распоряжаться значительными финансовыми средствами