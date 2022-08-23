Москва, 23 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Ситуацией с пожилой жительницей Ивановской области, у которой органы опеки хотят забрать внуков из-за проживания в аварийном доме, заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. 22 августа он дал поручение представить ему доклад о ходе проведения проверки, которую проводят ивановские следователи, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Заволжске у бабушки, которая взяла под опеку двоих внуков, чью мать лишили родительских прав, хотят забрать детей. Семья проживает в доме, который несколько месяцев назад был признан аварийным. Женщине дали неделю на поиски жилья, после чего внуков грозят отправить в соцучреждение.

Ивановские следственные органы начали проверку данной информации. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.