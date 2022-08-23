Кливленд, США, 23 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей США Лорен Дэвис в матче первого круга турнира в Кливленде (США). Встреча продлилась 2 часа 9 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

Андрей Пронин ИА REGNUM Екатерина Александрова (Россия)

Александрова 11 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, три ошибки на подаче и 3 из 7 брейков.

Во втором круге турнира Александрова сыграет с американской теннисисткой Мэдисон Бренгл.

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