Вашингтон, 23 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Вашингтоне «глубоко обеспокоены» недавней вспышкой насилия на северной границе между Сирией и Турцией, заявил в понедельник 22 августа представитель Государственного департамента США, как передает агентство France-Presse.

U.S. Department of State Нед Прайс

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними нападениями вдоль северной границы Сирии и призывают все стороны соблюдать линии прекращения огня», — сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс спустя несколько дней после того, как в результате усиленных обстрелов в этом районе, по сообщениям, погиб по меньшей мере 21 мирный житель, включая детей.

«Мы сожалеем о жертвах среди гражданского населения в Эль-Бабе, Хасаке и других местах», — заявил Прайс и добавил, что США по-прежнему привержены «обеспечению окончательного поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и политическому урегулированию сирийского конфликта».

Недавнее кровопролитие произошло на фоне усиления напряженности в противостоянии между курдскими Сирийскими демократическими силами и турецкими войсками с их сирийскими союзниками.

В пятницу 19 мая курдские власти заявили, что перед рассветом турецкий беспилотник нанес удар по «учебному центру для девочек» в районе Шмука на северо-востоке страны, в результате чего погибли четыре ребенка и 11 получили ранения.

Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, наблюдающий за ходом войны и имеющий широкую сеть источников на местах, подтвердил это число.

В Эль-Бабе, находящемся под контролем сирийских группировок, лояльных Анкаре, «в результате артиллерийского обстрела рынка силами сторонников режима погибли 17 мирных жителей, включая шестерых детей, и еще 35 получили ранения», — говорится в сообщении Центра мониторинга.

Корреспондент AFP сообщил, что в результате удара по городу, расположенному недалеко от границы Сирии и Турции, разрушен рынок, который превратился в «нагромождение частей тела, разбросанных овощей и искореженных тележек».