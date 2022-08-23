Орск, Оренбургская область, , 09:18 — REGNUM Вылетевшему из аэропорта города Орска Оренбургской области в Санкт-Петербург лайнеру пришлось вернуться. После взлёта в воздушном судне сработал датчика исправности механизации крыла, сообщают СМИ.

Самолет confused_me

Инцидент произошёл вечером 22 августа. Sukhoi Superjet 100 кружил над Орском более двух часов, чтобы выработать топливо. После приземления вновь в аэропорту Орска пассажиры ждали резервный борт.

В аэропорт Пулково уже другое воздушное судно вылетело из Орска в ночь на 23 августа.