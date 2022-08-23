Якутск, 23 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Пастбища и покосы подтоплены в Якутии из-за сильных дождей. Под воду уходят скошенные угодья и уже заготовленные стога сена. Якутяне публикуют в соцсетях фото и видео затопленных участков.

Клод Моне. Стог сена

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Сено пытаются спасти, доставая из воды в надежде просушить. Кроме кормов также подтоплена сельхозтехника, в воде стоят трактора. Животноводы переживают, что им нечем будет кормить скот.

Наиболее сложная ситуация — в Горном, Кобяйском и Верхоянском районах, где в прошлом году выгорело много лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев назвал затопленные угодья результатом плохого планирования. Он подчеркнул, что затопление покосов после прошлогодних лесных пожаров было ожидаемым, и косить сено нужно было на дальних участках.