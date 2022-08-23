Кливленд, США, 23 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Российская теннисистка Варвара Грачёва проиграла представительнице США Мэдисон Бренгл в матче первого круга турнира в Кливленде (США). Встреча продлилась 2 часа 34 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 5:7.

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Грачёва три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три ошибки на подаче и 7 из 24 брейков.

Во втором круге турнира Бренгл сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой.