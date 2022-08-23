Сеул, 23 августа, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Вирус африканской чумы свиней продолжает распространяться по Южной Корее. Об этом сообщает MBC со ссылкой на представителей местных властей.

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Согласно опубликованным данным, что вирус был обнаружен в двух тушах диких кабанов, найденных недалеко от Национального парка Собэксан в городе Ёнчжу провинции Кёнсан-Пукто.

В связи с этим власти в тесном сотрудничестве с местными администрациями приступили к реализации карантинных мер. До 31 августа на 37 фермах в городе Ёнчжу будут проведены проверки на наличие вируса и соблюдение противоэпидемических мер.

На сегодняшний день в стране зафиксировано 52 случая заражения среди диких кабанов.