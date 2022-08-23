Абакан, , 09:13 — REGNUM За прошедшую неделю в Хакасии зарегистрировано 23 случая укусов клещей. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Клещи Наталия Николаева © ИА REGNUM

По данным ведомства, за неделю в республике зарегистрировано четыре случая заболевания так называемыми клещевыми инфекциями. Все заболевшие — жители города Саяногорска. Два взрослых непривитых человека заболели клещевым вирусным энцефалитом, ещё два — иксодовым клещевым боррелиозом. Они также были не привиты.

В Роспотребнадзоре предупредили о том, что опасность нападения клещей сохраняется в течение всего теплого времени года.

Напомним, с начала эпидсезона в Хакасии от укусов клещей пострадал 2481 человек, в том числе 653 ребёнка. Подтверждено 16 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 17 — иксодовым клещевым боррелиозом, десять — клещевым сибирским тифом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае после укусов клещей скончались три человека.

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