Шибарган, Афганистан, , 09:13 — REGNUM В афганской провинции Джаузджан природные пожары перекинулись из уезда Файзабад на уезд Ходжа-Ду-Кух. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Пожар LoggaWiggler

Согласно источникам, за последние два дня пожары достигли кишлака Лабжар-Таган-Туркманийя в уезде Ходжа-Ду-Кух, на данный момент в этом уезде сгорели четыре жилых дома.

Источники добавляют, что за последние 25 дней в результате природных пожаров в уезде Файзабад было уничтожено около 200 жилых домов, более 1000 семей были вынуждены покинуть свои дома.

Жертвы стихийного бедствия говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сделали, чтобы остановить огонь. И это несмотря на то, что пожар достиг даже уезда Даулатабад провинции Балх, где сгорело более десяти домов.