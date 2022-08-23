Уфа, 23 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. 720 случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, мышиная лихорадка) зарегистрировано в Башкирии за семь месяцев 2022 года. Об этом 23 августа сообщил главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов на оперативном заседании в администрации Уфы.

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Он сообщил, что в настоящее время природные очаги геморрагической лихорадки на территории Башкирии считаются одними из крупных и активных в мире.

Мухаметзянов отметил, что в семи административных территориях Башкирии отмечается превышение среднереспубликанских показателей в более чем в два раза. По сравнению с 2021 годом в Башкирии заболеваемость выросла в 8,5 раз.

Главный врач также сообщил, что в 2022 году наметилась тенденция к увеличению числа случаев заражения ГЛПС в бытовых условиях (64,2%), в лесах (25%).

«На сегодняшний вакцины от ГЛПС не существует. Поэтому основным методом профилактики является проведение санитарно-гигиенических мероприятий, скос травы, своевременная утилизация ТКО, ликвидация несанкционированных свалок. Необходима дератизация на открытых территориях. На сегодняшний день — эта вся Башкирия», — заявил Мухаметзянов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после заболевания детей «мышиной лихорадкой».