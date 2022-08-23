Каменский район, Ростовская область, 23 августа 2022, 09:12 — REGNUM К утру 23 августа лесной пожар, разбушевавшийся днём 22 августа в Каменском районе Ростовской области, удалось локализовать. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.
«В Каменском районе в 8:50 мск объявлено о локализации лесного пожара на площади 54 гектара», — уточнили в ведомстве.
Тушение пожара продолжается. Территория, охваченная огнём, разбита на пять боевых участков. На месте работают порядка 470 человек и 75 единиц техники.
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