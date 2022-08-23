Москва, , 09:10 — REGNUM Юридический бизнес-форум «Лидеры и новая реальность«, который пройдёт 30 августа в «Цифровом деловом пространстве» в Москве, откроет деловой сезон для представителей юридического консалтинга. Как заявили ИА REGNUM организаторы, участники обсудят ключевые темы развития отрасли в эпоху турбулентности: проблемы внешних и внутренних коммуникаций, укрепление личного бренда консультанта, глобальные вызовы перед партнерствами юридических фирм, knowledge management в организации и другие.

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Бизнес-форум будет полезен для представителей юридического консалтинга: адвокатов, юристов, менеджеров и директоров по маркетингу, PR, BD, HR, а также представителей СМИ. На профессиональной площадке для развития диалога и деловых связей выступит более 50 опытных спикеров. Работа форума пройдет в рамках трёх тематических потоков и составит 16 актуальных сессий.

Форум проводится при интеллектуальной поддержке Комитета по коммуникациям юридического рынка Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).