Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM Напавшим в Екатеринбурге на педагога и её дочь мигрантам вменяют совершение нескольких преступлений. Об этом сообщил журналистам руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из них обвиняется в том, что вечером 16 мая 2021 года избил знакомого ему подростка и отнял у него тысячу рублей. А второй похитил у таксиста мобильный телефон с аксессуарами и избил мужчину.

Резонансным их преступлением стало нападение на педагога и её дочь, которое было совершено 11 февраля уже 2022 года, Агрессию они проявили к молодой пассажирке маршрутки, а на конечной остановке набросились и на её мать. А в ответ на призывы женщины прекратить подросток, 2005 года рождения сломал ей ногу.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально полицейские задержали только одного нападавшего и затем отпустили его. Но после резонанса и вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина и свердловского губернатора Евгения Куйвашева были пойманы оба и делом занялись всерьёз.

Начальник пресс-службы областного главка МВД Вллерий Горелых заявил журналистам, что для раскрытия резонансного преступления сотрудники полиции провели целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

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