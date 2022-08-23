Екатеринбург, 23 августа, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Напавшим в Екатеринбурге на педагога и её дочь мигрантам вменяют совершение нескольких преступлений. Об этом сообщил журналистам руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Один из них обвиняется в том, что вечером 16 мая 2021 года избил знакомого ему подростка и отнял у него тысячу рублей. А второй похитил у таксиста мобильный телефон с аксессуарами и избил мужчину.

Резонансным их преступлением стало нападение на педагога и её дочь, которое было совершено 11 февраля уже 2022 года, Агрессию они проявили к молодой пассажирке маршрутки, а на конечной остановке набросились и на её мать. А в ответ на призывы женщины прекратить подросток, 2005 года рождения сломал ей ногу.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально полицейские задержали только одного нападавшего и затем отпустили его. Но после резонанса и вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина и свердловского губернатора Евгения Куйвашева были пойманы оба и делом занялись всерьёз.

Начальник пресс-службы областного главка МВД Вллерий Горелых заявил журналистам, что для раскрытия резонансного преступления сотрудники полиции провели целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий.