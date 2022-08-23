Ярославль, , 09:09 — REGNUM Мэрия Ярославля поможет заводу по производству полипропиленовых контейнеров найти площадку для расширения производства. Об этом сообщил ио мэра Илья Мотовилов по итогам визита на завод вместе с врио губернатора Михаилом Евраевым.

Завод «Силуэт» мэрия Ярославля

ООО ПКФ «Силуэт» является одним из ведущих российских производителей мягких полипропиленовых контейнеров.

«На сегодняшний день мы видим, что предприятие развивается достаточно динамично и является лидером в своей отрасли. У компании стоит один важный вопрос по расширению производства. Для этого необходимо найти новую площадку, которая отвечала бы всем необходимым требованиям. Уверен, что совместно с правительством Ярославской области мы сможем помочь в решении данного вопроса», — написал в социальных сетях Илья Мотовилов.

Также ио мэра и врио губернатора встретились с рабочим коллективом завода.

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