Ярославль, 23 августа 2022, 09:09 — REGNUM Мэрия Ярославля поможет заводу по производству полипропиленовых контейнеров найти площадку для расширения производства. Об этом сообщил ио мэра Илья Мотовилов по итогам визита на завод вместе с врио губернатора Михаилом Евраевым.

Завод «Силуэт»
Завод «Силуэт»
мэрия Ярославля

ООО ПКФ «Силуэт» является одним из ведущих российских производителей мягких полипропиленовых контейнеров.

«На сегодняшний день мы видим, что предприятие развивается достаточно динамично и является лидером в своей отрасли. У компании стоит один важный вопрос по расширению производства. Для этого необходимо найти новую площадку, которая отвечала бы всем необходимым требованиям. Уверен, что совместно с правительством Ярославской области мы сможем помочь в решении данного вопроса», — написал в социальных сетях Илья Мотовилов.

Также ио мэра и врио губернатора встретились с рабочим коллективом завода.

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