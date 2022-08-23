Ярославль, 23 августа 2022, 09:09 — REGNUM Мэрия Ярославля поможет заводу по производству полипропиленовых контейнеров найти площадку для расширения производства. Об этом сообщил ио мэра Илья Мотовилов по итогам визита на завод вместе с врио губернатора Михаилом Евраевым.
ООО ПКФ «Силуэт» является одним из ведущих российских производителей мягких полипропиленовых контейнеров.
Также ио мэра и врио губернатора встретились с рабочим коллективом завода.
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