Ярославль, 23 августа, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля поможет заводу по производству полипропиленовых контейнеров найти площадку для расширения производства. Об этом сообщил ио мэра Илья Мотовилов по итогам визита на завод вместе с врио губернатора Михаилом Евраевым.

мэрия Ярославля Завод «Силуэт»

ООО ПКФ «Силуэт» является одним из ведущих российских производителей мягких полипропиленовых контейнеров.

«На сегодняшний день мы видим, что предприятие развивается достаточно динамично и является лидером в своей отрасли. У компании стоит один важный вопрос по расширению производства. Для этого необходимо найти новую площадку, которая отвечала бы всем необходимым требованиям. Уверен, что совместно с правительством Ярославской области мы сможем помочь в решении данного вопроса», — написал в социальных сетях Илья Мотовилов.

Также ио мэра и врио губернатора встретились с рабочим коллективом завода.