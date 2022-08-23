Село Уинское, Пермский край, 23 августа, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Пермском крае местный житель привлечён к административной ответственности за незаконную охоту на территории природного биологического заказника «Уинский», сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Pixabay.com Лось

По данным ведомства, мужчина приехал в заказник на тракторе. У пермяка отсутствовало разрешение и на охоту, и на огнестрельное оружие. Ущерб природе из-за отстрела лося оценили в 80 тыс. рублей. Браконьер отрицал причастность к совершению незаконной охоты. Он утверждал, что нашёл тушу лося в лесном массиве и решил присвоить ее себе.

Суд признал мужчину виновным в незаконной охоте с причинением крупного ущерба на особо охраняемой природной территории. В рамках расследования уголовного дела у фигуранта изъяли охотничье ружьё и боеприпасы. В целях обеспечения возмещения ущерба арестованы трактор и бензопила.

Мужчине назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. В пользу минприроды взыскана сумма ущерба.