Эр-Рияд, , 09:14 — REGNUM Мировой нефтяной рынок поразила шизофрения, об этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил в интервью агентству Bloomberg.

НПЗ. Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что при нехватке ликвидности рынки не могут рационально отражать реалии физических основ. Они могут формировать ложное чувство безопасности во времена, когда резервные мощности сильно ограничены, а риск серьёзных сбоев высок.

«Бумажный и физический рынки становятся всё более разобщёнными. В некотором смысле рынок находится в состоянии шизофрении», — сказал саудовский министр.

По его словам, сейчас особенно необходимы большая прозрачность и ясность, хорошее функционирование рынков. Это позволит участникам эффективно препятствовать рискам и управлять ими и неопределённостью, которая наблюдается сейчас.

Низкая ликвидность и высокая волатильность отвлекают внимание потребителей от нехватки производственных мощностей, следует из слов министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа участники ОПЕК+ согласились на увеличение объёмов добычи нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки. Общий уровень добычи нефти у стран ОПЕК+ может вырасти до 43,955 млн баррелей в сутки.

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