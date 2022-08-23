Эр-Рияд, 23 августа, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Мировой нефтяной рынок поразила шизофрения, об этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил в интервью агентству Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM НПЗ. Саудовская Аравия

Он отметил, что при нехватке ликвидности рынки не могут рационально отражать реалии физических основ. Они могут формировать ложное чувство безопасности во времена, когда резервные мощности сильно ограничены, а риск серьёзных сбоев высок.

«Бумажный и физический рынки становятся всё более разобщёнными. В некотором смысле рынок находится в состоянии шизофрении», — сказал саудовский министр.

По его словам, сейчас особенно необходимы большая прозрачность и ясность, хорошее функционирование рынков. Это позволит участникам эффективно препятствовать рискам и управлять ими и неопределённостью, которая наблюдается сейчас.

Низкая ликвидность и высокая волатильность отвлекают внимание потребителей от нехватки производственных мощностей, следует из слов министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа участники ОПЕК+ согласились на увеличение объёмов добычи нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки. Общий уровень добычи нефти у стран ОПЕК+ может вырасти до 43,955 млн баррелей в сутки.

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