* Талибы — запрещённая в России организация

Нили, Афганистан, , 09:03 — REGNUM В уезде Пату афганской провинции Дайкунди сборщики десятины (ушр) и закята из департамента сельского хозяйства Дайкунди и несколько вооружённых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали жителям деревни выплатить им 30 харваров (1 кандагарский харвар — 251,55 кг) пшеницы и миндаля.

Сибирская пшеница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отдали этот приказ жителям кишлака Кахур уезда Пату, которые в прошлом году воевали против радикалов.

Местный источник, который не захотел называться из соображений безопасности, отметил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали жителям Кахура как можно скорее доставить 20 харваров пшеницы и 10 харваров миндаля.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредил жителей этой деревни, что если они соберут такое количество пшеницы и миндаля и не отдадут их им, они возьмут их силой», — добавил собеседник.

Согласно источнику, ряд старейшин кишлака Кахур пожаловались на такое поведение сборщиков десятины и вооружённых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в офис губернатора Дайкунди, но талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) губернатор Хаджи Халил проигнорировал их жалобу и сказал «жёстким тоном»: »Вы должны выплатить всё, что от вас требуют».

Источник сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже несколько раз собирали пшеницу, миндаль и деньги в кишлаке Кахур, и на этот раз местные жители не могут внести 30 харваров пшеницы и миндаля из-за своей бедности.

Напомним, Кахур является одной из немногих деревень, где ряд жителей участвовали в народном восстании против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение нескольких недель до падения республики.