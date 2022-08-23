Москва, , 09:01 — REGNUM Молдавия вовремя не заплатила за газ, но российская сторона согласна предоставить отсрочку до 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

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««Молдовагаз» обратился к «Газпрому» с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. «Газпром» принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой», — говорится в сообщении.

Авансовый платёж молдавская сторона должна была перечислить до 20 августа. Через двое суток после истечения срока Газпром имело право приостановить подачу газа.

Напомним, ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что рост тарифа на газоснабжение в Молдавии не учитывает затрат на закупку топлива в РФ. Тарифы рассчитаны, исходя из его закупочной цены $696 за 1 тыс. кубометров, а цена на голубое топливо в августе составила почти $1459 за 1 тыс. кубометров. Ранее недостающие средства на выплаты Газпрому покрывали из госбюджета. В августе Чебан заявил, что «Молдовагаз» не сможет заплатить.

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