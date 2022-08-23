Москва, , 09:01 — REGNUM На газовом рынке есть шанс преодолеть планку в $4000 за тысячу кубометров к 2023 году. Более того, уровень может быть достигнут значительно быстрее — уже в сентябре 2022 года. Такой прогноз сегодня, 23 августа, дал корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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По его мнению, с новым витком ценового ралли такие ожидания уже не выглядят космическими. Сегодня спотовые цены на газ для Европы балансируют около $2870 за тысячу кубометров. 22 августа ценник пробивал вверх $3000.

«Триггер — и сейчас, и на ближайшее время, — это ажиотажный спрос на топливо. Во-первых, прокачка газа в сторону Европы по нитке «Северного потока» в настоящее время не превышает 20% от максимальной мощности.

Даже если предположить, что никаких сбоев с поставками не будет, ЕС потребуется весь сентябрь и октябрь наполнять подземные газовые хранилища и не отбирать газ оттуда.

Тогда норма заполненности к началу отопительного сезона будет адекватной. Однако в период с 31 августа по 2 сентября, на трое суток, Газпром остановит СП для ремонтных работ. Это значит, что график заполнения европейских ПГХ тоже отодвинется.

Во-вторых, даже при условии стабильных поставок зимний период является временем роста цен на топливо просто по причине спроса на него.

В начале 2021 года цена на газ для европейских потребителей в среднем составляла $230 за тысячу кубометров. Сейчас она значительно выше. К началу сентября ценник может протестировать $3200-3300. Что с ценами будет дальше, не знает никто, прецедентов пока нет.

Выгодно ли происходящее России? Низкие поставки компенсируется высокими ценами, поэтому российские поставщики как минимум не теряют средства. Можно ли было больше зарабатывать?

Однозначно, да. К тому же, избыточные объёмы газа можно использовать для электрогенерации для энергоёмких блокчейн-вычислений и экологического майнинга. Этот тренд уже заметен в части успешной цифровизации региональной экономики России», — пояснил эксперт.

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