Бразилиа, , 09:00 — REGNUM Спустя почти два века после того, как сердце бразильского императора Педру I, провозгласившего независимость Бразилии от Португалии, было помещено в формальдегид, оно вернулось на политические торжества по случаю 200-летия южноамериканской страны.

Флаг Бразилии Eugenio Hansen, OFS

После смерти останки Педру, который пользуется уважением в Бразилии и Португалии, разделили между двумя странами: его сердце хранилось в церкви в португальском Порту, а остальная часть — в мемориале независимости в бразильском Сан-Паулу.

Власти города Порту согласились временно вернуть сердце в Бразилию на празднование двухсотлетия независимости страны, которое состоится 7 сентября 2022 года.

Сердце, хранящееся в золотой урне, 22 августа прибыло в Южную Америку со всей пышностью государственного визита.

Дом Педру правил Бразилией — тогда еще колонией — в качестве регента. Столкнувшись с требованием ограничить политическую автономию колонии, Педру I 7 сентября 1822 года провозгласил ее независимой страной и стал ее первым императором.

Как в Бразилии, так и в Португалии Педру I считается поборником либеральных идей и представительного правления.

По просьбе императора его сердце извлекли и сохранили в Порту в знак благодарности его жителям за поддержку.

«Сегодня сердце этого национального героя, первого императора Бразилии, возвращается домой, на нашу землю», — сказал министр обороны Паулу Сержиу Ногейра на встрече сердца на авиабазе в Бразилиа.

23 августа президент Жаир Болсонару проведет официальную церемонию встречи с воинскими почестями.

Критики заявили, что шумиха вокруг сердца приводит на память 1972 год, когда при военной диктатуре в Бразилии, которой Болсонару открыто восхищается, в страну доставили останки Педру I.

«Это будет фарс со стороны Болсонару, который встречает это сердце, как прибывшего с визитом сановника, — сказала историк Лилия Шварц, автор книг о Педру I и независимости Бразилии.

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