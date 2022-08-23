Чебоксары, , 09:00 — REGNUM В Чувашии в июле на стоимость услуг оказали влияние ситуация с авиаперевозками, спрос на внутренний туризм и рост цен на санаторные и гостиничные услуги. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке Чувашии.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным банкиров, годовой прирост цен на услуги в июле по сравнению с июнем увеличился на 0,59%, с 10,21% до 10,8%. Отмечается, что основное влияние оказали проблемы в сфере международных авиаперевозок, увеличение спроса на внутренний туризм и рост затрат отдельных поставщиков услуг.

Расходы авиаперевозчиков возросли из-за закрытия части воздушного пространства по ряду зарубежных направлений. Также на стоимости авиабилетов сказалось сокращение числа доступных маршрутов.

Это ускорило рост цен на услуги зарубежного туризма и привело к повышению интереса к путешествиям внутри страны, что стало причиной спроса на дома отдыха, пансионаты, санатории и гостиницы — в результате зарегистрирован рост цен на санаторно‑оздоровительные и гостиничные услуги.

Из‑за прерывания логистических цепочек выросли издержки на оборудование для ремонта и техобслуживания транспортных средств, что ускорило годовое удорожание услуг. Проблемы с логистикой по доставке материалов также привели к увеличившимся расходам на маникюр и мужские стрижки.

Напомним, что жители Чувашии стали экономить средства, отказываясь от крупных покупок и переходя на «сберегательную модель поведения».

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии годовая инфляция в июле замедлилась до 16,72% после 17,55% в июне, оставаясь выше среднероссийского (15,1%) и окружного (15,54%) показателей. В том числе годовой прирост цен на продукты питания снизился до 18,07% после 19,63%, а на непродовольственные товары замедлился до 19,68% после 20,64% в июне.

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