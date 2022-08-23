Каир, , 08:58 — REGNUM Саммит, в котором участвуют лидеры Египта, Иордании, Ирака, Бахрейна и Объеденных Арабских Эмиратов, начался в египетском городе Эль-Аламейн. ОБ этом сообщили в пресс-службе президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси.

Египет (сс) Michael Caven

В городском аэропорту глава государства встретил премьер-министра Ирака Мустафу Каземи, короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль-Халифа и короля Иордании Абдаллу II. Днем ранее в город прибыл президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Лидеры стран обсудили усилия по активизации двусторонних отношений и меры по развитию сотрудничества между их государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте наследный принц Абу-Даби Зейд аль-Нахьян посетил Египет с официальным визитом и провел встречу с Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Стороны затронули темы региональной и международной политики, а также экономическое сотрудничество их государств.

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