Москва, , 08:58 — REGNUM Отец подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Натальи Вовк заявил, что дочь служила в ВСУ.

«Она служила не в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Вовк ушла из ВСУ по состоянию здоровья, в боевых действиях в Донбассе она участия не принимала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ обвиняет в организации убийства Дугиной СБУ. По версии российских спецслужб, исполнительницей этого преступления стала проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк. Сейчас, предположительно, она скрывается в Эстонии.

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