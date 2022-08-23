Благовещенск, , 08:57 — REGNUM Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) провели на полигоне «Трёхречье» в Амурской области учебно-боевые стрельбы, в ходе которых отработали управление заградительным огнём. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Советские артиллеристы у 120-мм полкового миномета образца 1938 года на позиции на Курской дуге. 5 июля 1943 года

Расчёты 120-мм миномётных комплексов «Сани» выполнили одно из наиболее сложных упражнений стрельб.

пресс-служба ВВО «Военнослужащие артиллерийских подразделений вели заградительный огонь, при этом вынуждая условного противника занимать не выгодные для него рубежи. Каждый огневой налёт начинался с одновременного залпа всех миномётов с последующим ведением беглого огня».

Артиллеристами округа также были выполнены нормативы по разведке целей, занятию огневых позиций и «совершению противоогневых манёвров». Отмечается, что подготовке командиров всех степеней при проведении подобных тренировок «отводится особое внимание».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России за прошедшие сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ, а также живую силу и военную технику преступного киевского режима в 142-х районах на территории бывшей УССР.

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