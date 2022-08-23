В Амурской области прошли стрельбы артиллеристов Восточного военного округа
Благовещенск, 23 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) провели на полигоне «Трёхречье» в Амурской области учебно-боевые стрельбы, в ходе которых отработали управление заградительным огнём. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
Расчёты 120-мм миномётных комплексов «Сани» выполнили одно из наиболее сложных упражнений стрельб.
Артиллеристами округа также были выполнены нормативы по разведке целей, занятию огневых позиций и «совершению противоогневых манёвров». Отмечается, что подготовке командиров всех степеней при проведении подобных тренировок «отводится особое внимание».
Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России за прошедшие сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ, а также живую силу и военную технику преступного киевского режима в 142-х районах на территории бывшей УССР.