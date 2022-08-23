Пермь, 23 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Пермском крае прокуратура призвала промышленников сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу из-за метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

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С 22 по 25 августа на территории Губахи, Перми, Соликамска, Березников, Чусового, Лысьвы и Горнозаводска прогнозируют неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Для всех предприятий края объявлены неблагоприятные метеорологические условия I степени.

«В этой связи предприятия края, эксплуатирующие объекты негативного воздействия I, II, III категорий, обязаны принять меры к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основании согласованных с Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края мероприятий, в том числе проводить инструментальный контроль выбросов», — сказали в прокуратуре и добавили, что за нарушение предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе пермяки жаловались на смог и запах гари. Появление дымовой завесы в Прикамье было связано с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе и местными природными пожарами.