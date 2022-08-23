Екатеринбург, 23 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестные напали на станцию скорой помощи. Об этом пишут местные СМИ.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

По данным Е1.ru, всё произошло ночью 23 августа на улице Рябинина, 32, в Академическом районе. Группа неизвестных пыталась перелезть через забор, чтобы пробраться на объект. Водитель скорой помощи пытался им помешать и был зверски избит.

Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В полиции пояснили журналистам, что проводят проверку по факту инцидента.

Отметим, случаи нападения на медиков не являются редкостью. Один из нашумевших произошёл несколько лет назад в Екатеринбурге. Там медработников не хотели выпускать из квартиры до тех пор, пока они не воскресят умершего.