Стамбул, Турция, , 08:53 — REGNUM «Фенербахче» одержал победу над «Адана Демирспор» в матче третьего тура чемпионата Турции по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Артём Дзюба Вячеслав Евдокимов

В составе «Фенербахче» дубль оформил нападающий Эннер Валенсия (20, 41). Ещё по голу забили полузащитник Миха Зайц (47) и защитник Эзган Алиоски (83).

У «Адана Демирспор» на 56-й минуте пенальти реализовал хавбек Юнес Беланда. А на 66-й минуте российский нападающий Артём Дзюба забил гол в своём дебютном матче за клуб, он вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 87-й минуте.

На сегодняшний день «Фенербахче» занимает первое место в чемпионате Турции, на счету команды семь очков. «Адана Демирспор» с шестью очками идёт на шестом месте.

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