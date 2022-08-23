Благовещенск, , 09:04 — REGNUM Мостовому переходу в селе Чильчи Тындинского округа Амурской области необходим капитальный ремонт. К такому выводу пришла прокуратура региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Ветхий мост Правительство Республики Алтай

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Мост через реку Караурак требует замены несущих конструкций, балок пролётных строений и дорожного полотна, подчеркнули в прокуратуре. Там потребовали, чтобы администрация Тындинского округа провела ремонт и установила ограждения на мосту. Проверка проводилась по обращению жителей села.

Суд встал на сторону прокуратуры. Надзорное ведомство будет следить за тем, как идёт ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, паводок в Приамурье повредил восемь мостов и участки дорог общей протяжённостью порядка 60 км. Были отрезаны от мира около 30 населённых пунктов.