* талибами — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 08:52 — REGNUM В афганской провинции Балх произошло столкновение сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и узбекских пограничников.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Согласно источникам газеты «8 Собх», это случилось 22 августа в уезде Шортепа провинции Балх. По словам собеседников, инцидент привёл к человеческим жертвам, но их точная статистика пока не известна.

Уточняется, что конфликт вспыхнул, когда несколько афганских граждан вышли на пограничную полосу, чтобы собирать солодку, и узбекские пограничники открыли по ним огонь.

Командование службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Шортепа подтвердило этот инцидент, но не предоставило подробностей.

Между тем, за год правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане группировка «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане) как минимум дважды наносила ракетные удары по городу Термез в Узбекистане из района портового города Хайратон, входящего в состав уезда Шортепа.