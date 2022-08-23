Новосибирск, , 08:53 — REGNUM По факту отставания от сроков сдачи ледового дворца спорта в Новосибирске необходимо провести проверку. Об этом во время рабочей поездки в Новосибирскую область 23 августа заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Многофункциональная ледовая арена в Новосибирске Правительство Новосибирской области

Напомним, новую ледовую арену в Новосибирске должны были сдать к сентябрю 2022 года.

«На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены — не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы, — цитирует ТАСС Чернышенко. — Я требую проведения служебной проверки о причинах удорожания, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство».

Напомним, что стоимость строительства ледовой арены в Новосибирске изначально оценивалась в 10 млрд рублей. Позже она выросла до 13 млрд рублей. При этом завершить работы на объекте теперь обещают в октябре 2022 года, а ввести в эксплуатацию — к концу декабря.